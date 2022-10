Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, s-a intalnit, luni dupa-amiaza, la Berlin, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, care a catalogat drept "fructuoase" discutiile despre relatiile bilaterale si despre reactiile fata de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei.

Cancelarul german Olaf Scholz il va primi luni, la Berlin, pe premierul ungar Viktor Orban, un lider UE care a obstructionat in mod repetat eforturile blocului comunitar de a impune sanctiuni comune asupra Rusiei din cauza invaziei sale asupra Ucrainei, relateaza dpa.

Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, va fi prezenta la discursul susținut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre starea Uniunii, anunța Mediafax.

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Uniunea Europeana sa acorde un ajutor financiar de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru a face fata consecintelor razboiului, transmite AFP, scrie AGERPRES.

Cancelarul german Olaf Scholz a explicat intr-un interviu acordat Frankfurter Allgemeine Zeitung ca decizia de a transfera Ucrainei anumite tipuri de armament este luata in coordonare cu aliații occidentali.

Bruxelles-ul va oferi Ucrainei saptamana aceasta o asistența macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a anuntat, luni, organizarea in octombrie, la Berlin, a unei conferinte internationale la nivel de experti pe tema reconstructiei post-conflict a Ucrainei, informeaza publicatia Die Welt.