Planul lui Viktor Orban de a face Ungaria mare din nou

- Cap Limpede, stiri adevarate: Jurnalistul Oreste Teodorescu anunta ca in aceasta seara va analiza la „Jocuri de Putere” efectele Tratatului de la Trianon. „4 Iunie 1920, castigatorii Primului Razboi Mondial, reprezentantii Antantei semneaza cu Ungaria dezmembrata din imperiul Austro-ungar, Tratatul…

- Janos Ader, presedintele Ungariei, a ținut un discurs cu ocazia implinirii a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, la finele primului Razboi Mondial, prin care Ungaria a pierdut teritorii, inclusiv Transilvania.”Ne respectam vecinii, dar le cerem sa ne respecte si sa-i respecte pe maghiarii…

- La implinirea a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, partidul lui Viktor Orban, Fidesz, a emis o declaratie in care scrie ca in urma Tratatului de la Trianon, destinat sa ''sape groapa Ungariei'', doua treimi din teritoriul tarii si o treime din populatia ei au fost cedate tarilor vecine.…

- Natiunea maghiara este singura care a reusit miracolul de a ramane in viata in pofida unei tentative de omor reusite si indeplinite, a declarat ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului, Gergely Gulyas, la conferinta de presa online a guvernului, joi, cu ocazia centenarului semnarii Tratatului…

- Unirea cea Mare, infaptuita de poporul roman in anul 1918, a avut nevoie - ca si in cazul actelor similare intreprinse de cehi, slovaci, croati, polonezi, sloveni, lituanieni, letoni, estonieni - de o legitimare internationala, care a fost realizata in anii 1919 - 1920, prin cele cinci tratate de pace…

- Maghiarii din Transilvania vor comemora semnarea Tratatului de la Trianon, din 4 iunie 1920, cand Ungaria, in calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar incins in primul Razboi Mondial, a pierdut teritorii importante.Intre teritoriile pierdute se numara și Transilvania, lucru neacceptat nici…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit marti, 26 mai, la Bucuresti, pe omologul ungar, Peter Szijjarto. Cei doi au stabilit sa se renunte la declaratii provocatoare pe tema Tratatului de la Trianon si sa se revina la o relatie normala de parteneriat strategic, dupa o perioada tensionata,…

- Premierul roman, Ludovic Orban, a avut o replica sarcastica pentru prim-ministurul ungar, Viktor Orban, care a postat pe Facebook o poza cu un glob pamantesc in care apare harta Ungariei Mari. Ludovic Orban a comentat miercuri, 6 mai, gestul premierului Ungariei, Viktor Orban, de a publica pe pagina…