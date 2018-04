Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca sesizarea formulata dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va ajunge in cursul zilei de luni la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR)."M-am intalnit cu doamna premier, i-am…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit luni la Palatul Victoria, unde va avea o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a decide eventuala sesizare a CCR dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA. Luni dimineata, ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca a realizat un draft al sesizarii catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, insa forma finala a acesteia va cuprinde si o parte din raportul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca astazi cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii la Curtea Constitutionala (CCR) a refuzului presedintelui Klaus Iohannis de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Doua luni i-au fost necesare presedintelui Klaus Iohannis sa vina cu anuntul anului. Nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi. Desi a asteptat atat, in doar 13 minute, relaxat si bronzat, seful statului si a explicat decizia. Nu a venit cu contra argumente la fiecare dintre motivele explicate pe…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca premierul Viorica Dancila este de acord cu sesizarea la Curtea Constitutionala referitoare la refuzul presedintelui de a revoca pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, urmand ca luni acest demers sa fie...

- Liderii coalitiei de guvernare, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au o intalnire de ultima ora in biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea, informeaza Antena3.ro. Intalnirea vine in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o va revoca din functie pe Laura Codruta…

- „Nu am ezitat niciodata sa-mi asum responsabilitatea. Poate aceasta a fost și motivul pentru care președintele Liviu Dragnea, partidul m-au susținut pentru postul de prim-ministru. Vreau sa vad, in primul rand, ce va face președintele pentru a putea lua o decizie, insa ceea ce pot spune sigur e ca il…