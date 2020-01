Planul lui Tăriceanu pentru alegerile locale: E liber la alianțe Șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, le-a dat mana libera organizațiilor locale sa faca alianțe, iar intr-un eventual tur doi la Capitala l-ar susține pe Nicușor Dan. ALDE va incheia aliante in special in localitatile mai mici. "Astazi am facut o videoconferinta cu organizatiile din tara si mi-au spus: 'Dar eu in comuna cutare vreau sa fac alianta cu nu stiu cine...', (...) E liber (la aliante, n.r.). Pe plan local trebuie sa se asigure guvernarea localitatii. Nu asta e problema. Sigur ca in marile orase, acolo unde votul e preponderent politic, acolo o sa fim foarte atenti. Si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

