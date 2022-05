Planul lui Patrick Mouratoglou pentru Simona Halep: „Nu e niciun motiv pentru care n-ar putea”

Stiri pe aceeasi tema

- Partenera surpriza pentru Simona Halep la Madrid. Jucatoarea din Constanța se afla deja in capitala Spaniei unde va lua startul la prima competiție dupa accidentarea suferita inaintea turneului de la Miami. Romanca il va avea alaturi, pentru prima oara intr-un concurs, pe antrenorul Patrick Mouratoglou…

- Veste proasta pentru Simona Halep. Campioana romana se antreneaza la Academia Mouratoglou, alaturi de noul antrenor, Patrick Mouratoglou, pentru a reveni in competițiile oficiale dupa accidentarea suferita inainte de turneul de la Miami. Ea va lua startul la turneul din Madrid, 28 aprilie – 7 mai. Simona…

- Cu cine ar fi semanat Simona Halep, daca era barbat. Fostul lider mondial se pregatește pentru revenirea in competițiile oficiale, dupa accidentarea suferita inainte de turneul de la Miami. Acest lucru se va intampla odata cu competiția din Madrid, ce incepe pe 28 aprilie. Romanca este antrenata acum…

- Simona Halep s-a inscris la un alt turneu major. Fostul lider mondial se pregatește pentru revenirea in circuit, dupa accidentarea suferita inainte de competiția din Miami. Ea l-a „recrutat” ca antrenor pe faimosul Patrick Mouratoglou, cel care a lucrat cu Serena Williams vreme de un deceniu. Simona…

- Veste buna pentru Simona Halep. Fostul lider mondial a intrat intr-o noua etapa a carierei sale. Jucatoarea din Constanța a „batut palma” cu faimosul antrenor Patrick Mouratoglou pentru o colaborare de excepție. Romanca se pregatește la Academia acestuia din Franța și e așteptata sa revina in turnee…

- Nevoita sa abandoneze la Miami din cauza unei accidentari, Simona Halep se afla pe lista sportivelor inscrise la turneul WTA 1000 de la Madrid. Competiția de la Caja Magica va avea loc in acest an in perioada 26 aprilie - 8 mai.

- Valorosul jucator roman de dublu a fost numit capitan nejucator al echipei Romaniei pentru "Billie Jean King Cup" * Horia Tecau, retras din cariera de tenismen dupa intalnirea Spania - Romania din Cupa Davis, va fi capitanul nejucator al echipei feminine de Billie Jean King Cup,a declarat Razvan Itu,…