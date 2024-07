Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu anunța o sesiune extraordinara la Parlament pentru modificarea Legii vanatorii, dupa tragedia tinerei de 19 ani ucise de un urs, acum doua zile, pe traseul Jepii Micii, un traseu turistic intens accesat de montaniarzi din Muntii Bucegi. Premierul a afirmat ca a discutat cu ministrul…

- Mesajul lui Klaus Iohannis catre liderii NATO, prezenți la sesiunea aniversara a Alianței Nord-Atlantice, a fost ca Romania nu intenționeaza sa mearga la razboi. La conferința de presa, organizata la Washington, a amintit țara noastra așteapta sa fie recompensata „rezonabil” pentru ca a donat un sistem…

- Romania este aliatul si partenerul strategic care va lupta neobosit pentru libertate, pentru progres economic si pentru democratie, astfel incat cetatenii sa fie protejati si sa aiba o viata prospera, a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la receptia de Ziua Independentei, organizata la…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a fost convocata pentru ziua de joi. Vor fi discutate probleme de securitate, participanții urmand sa vorbeasca și despre sistemul de rachete PATRIOT al Romaniei dorit de Ucraina. „Problema este de actualitate”, a spus presedintele Romaniei, Klaus…

- Fostul premier al Romaniei Victor Ponta acuza ca președintele Klaus Iohannis nu a negociat nimic pentru țara noastra in cazul retragerii din cursa pentru șefia NATO. Ponta spune ca Iohannis a folosit Romania ca sa iși negocieze lui funcții, cand putea cere cel puțin banii aferenți costului sistemului…

- Deputații au adoptat, marți, proiectul de lege care inasprește pedepsele pentru cei care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor. Astfel, prinși de Poliție, aceștia risca sa ramana fara permis timp de 10 ani, scrie site-ul Știrile ProTv.Acest proiect de lege, adoptat in Parlament, intra in…

- Ii ajutam pe ucraineni? Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, a spus presedintele Klaus Iohannis la Washington, saptamana trecuta. „Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel,…