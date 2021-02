Planul lui Cîțu pentru bugetari: Sporuri mai puține, indemnizații tăiate și voucherele de vacanță eliminate Ordonanța de Urgența prin care o serie de sporuri, subvenții și indemnizații acordate angajaților din sectorul bugetar vor fi eliminate ar urma sa fie adoptata miercuri, 10 februarie. Ca o noutate la cele declarate public de Florin Cițu saptamana trecuta reprezinta eliminarea voucherelor de vacanța pentru anul 2021. Premierul Florin Cițu le-a spus liderilor PNL, […] The post Planul lui Cițu pentru bugetari: Sporuri mai puține, indemnizații taiate și voucherele de vacanța eliminate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

