- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca va avea o intalnire cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pentru a discuta cu privire la bugetul pe anul viitor, care trebuie aprobat pana la finalul anului. Șeful Guvernului a respins posibilitatea ca deficitul pe anul in curs sa depașeasca 6,8%.

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca prin "atacul ipocrit la Curtea Constitutionala CCR a proiectului de lege privind masurile fiscal bugetare asumat de Guvern in Parlament, statul a pierdut sume in jur de 1 miliard de lei, bani din "reorganizare si din combaterea evaziunii.Premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca nu va mai solicita devansarea termenului de 18 octombrie la care Curtea Constitutionala va dezbate sesizarea USR si Fortei Dreptei pe legea privind masurile fiscale pe care si-a asumat raspunderea Guvernul. Liderul PSD a explicat ca nu vrea sa puna presiune…

- Formațiunea de opoziție condusa de Catalin Drula depune vineri, 29 septembrie, o sesizare la Curtea Constituționala „impotriva legii de crestere a taxelor initiate de Marcel Ciolacu si Guvernul PSD-PNL”, a transmis USR.Premierul Marcel Ciolacu a venit marți, 26 septembrie, in Parlament, pentru a prezenta…

- Masurile fiscal-bugetare provoaca nemultumiri in randul populatiei, in special a bugetarilor. Unele dintre ele sunt pertinente, iar altele par a fi o povara greu de suportat. Parerile sunt impartite si, se pare ca, in final tot omul de rand va fi afectat cel mai tare. Premierul Marcel Ciolacu da asigurari…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, luni dimineața, cu ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, și ministrul Justiției, Catalin Predoiu, pentru o ultima analiza a masurilor de reducere a deficitului fiscal care ar urma sa fie aprobate in ședința de guvern de astazi.

- Fitch spune ca pachetul de masuri fiscal-bugetare pe care Guvernul intenționeaza sa-l adopte se va axa in principal pe partea de venituri, adica taxe, și unele ajustari ale cheltuielilor, autoritațile noastre precizandu-le ca ar putea aduce 2% din PIB.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul iși va asuma raspunderea in Parlament pe pachetul legislativ privind reforma bugetara. Imi voi pune mandatul pe masa pentru reforme și dreptate sociala, a subliniat Marcel Ciolacu.