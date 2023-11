Stiri pe aceeasi tema

- Primarul fugar din Baia Mare, Catalin Chereches, a fost prins in Germania. Polițiștii germani l-au reținut marți seara la Augsburg, in urma unei colaborari intre... The post Primarul fugar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost prins in Germania. Este condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare…

- Avocatul lui Catalin Cherecheș a reacționat dupa ce s-a aflat ca acesta fuge de polițiști. Primarul din Baia Mare a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, iar imediat dupa ce și-a aflat sentința, a plecat din țara. Avocatul sau ii recomanda ferm sa se predea.

- Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost condamnat, definitiv, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Edilul nu a fost gasit nici la domiciliul sau, nici la primarie atunci cand polițiștii s-au prezentat pentru punerea in executare a mandatului. Acesta a fost dat in urmarire…

- Soacra lui Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost prinsa in flagrant, miercuri, in timp ce ii dadea mita 50.000 de euro mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj care ar urma sa pronunțe decizia definitiva in dosarul de corupție in care in prima instanța Cherecheș a fost condamnat…