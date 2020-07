Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Naționala este in plina desfașurare. In conditiile speciale impuse de pandemie, elevii din Iasi au susținut proba de Evaluare Nationala la Limba si Literatura Romana. In total, sunt circa 172.500 de absolventi ai clasei a VIII-a din toata tara care pot da acest examen, iar miercuri, se vor…

- Politistii rutieri și de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Gherla, au desfasurat intre 12-14 iunie actiuni pe raza municipiului. Scopul actiunilor a fost cel de mentinere a unui climat de ordine si siguranta publica si respectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre…

- Primaria Municipiului Campia Turzii dorește eliberarea trotuarelor de autovehiculele parcate, decongestionarea traficului și sporirea numarului locurilor de parcare, prin instituirea de sensuri unice... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea Sebeș: Primarul Dorin Nistor cere limitele inferioare prevazute de lege pentru autorizația integrata de mediu a SC Kronochem SRL Sebeș, aflata in dezbatere publica Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, atenționeaza asupra faptului ca sanatatea populației este prioritara, iar pentru…

- Municipiul Dej, Direcția tehnica, Serviciul de urbanism și amenajarea teritoriului, in conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, anunța DEZBATERE PUBLICA – CONSULTAREA…

- Asociația magazinelor de proximitate La Bacanie din Iași a reușit sa caștige un proiect in valoare de 100.000 de euro, finanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale AFIR. Proiectul asociației ieșene iși propune realizarea unui lanț scurt de aprovizionare și desfacere a produselor agricole…

- Agentia de sanatate publica suedeza a anuntat marti ca este probabil ca in Suedia cazuri individuale de COVID-19 sa se fi produs in noiembrie 2019, insa a precizat ca in prezent tara nu urmareste identificarea primelor cazuri, relateaza site-ul de stiri thelocal.se. Acest anunt survine…

- Nitalexil SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru edificarea unui bloc de noua etaje in statiunea Mamaia, zona Teatrul de Vara, lot 5, lot 6, lot 7 8. In acest sens a depus la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta raportul privind…