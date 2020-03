Stiri pe aceeasi tema

- Criza noului coronavirus pune pe jar autaritațile din intreaga lume. Japonia, una dintre țarile direct afectate de cazuri de coronavirus, adopta un pachet „de urgența”, prin care guvernul poate rechiziționa orice cladire ca sa o transforme in spital, anunța Agerpres.Guvernul japonez a aprobat marti…

- Guvernul japonez a aprobat marti un proiect de masuri pentru 'stare de urgenta' care le permite autoritatile sa ceara izolarea si sa rechizitioneze cladiri pentru a le folosi ca spitale in vederea intaririi luptei impotriva epidemiei de coronavirus, cu cinci luni inainte de Jocurile Olimpice, relateaza…

- Guvernul Japoniei a anuntat ca isi va continua "fara intrerupere" planul de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo in aceasta vara, in ciuda epidemiei de coronavirus, in conditiile in care numarul celor infectati in arhipelagul nipon a depasit pragul de 1.000 de persoane, conform agentiei Kyodo.…

- Epidemia de coronavirus, care are epicentrul in China, reprezinta o amenințare și pentru Jocurile Olimpice de vara 2020, programate intre 24 iulie și 9 august la Tokyo (Japonia).Oficialii japonezi sunt in alerta maxima, insa presedintele Comitetului organizator al Jocurilor Olimpice, Yoshiro Mori, a…

- Din cauza coronavirusului, Marele Premiu de Formula 1 al Chinei nu va mai avea loc pe 19 aprilie, la Shanghai.Conform The Times, MP de Formula 1 al Chinei va fi aprope sigur anulat din programul pe anul 2020, din cauza calendarului extrem de aglomerat al competiției.Asta chiar daca ”discutiile continua…

- Cristina Neagu, 31 de ani, a avut un an 2019 dificil, in care handbalista s-a recuperat dupa ruptura de ligamente incrucișate suferita la genunghiul drept.Cristina Neagu a revenit pe teren pe final de an, dar evoluției handbalstei n-au ajutat Romania sa se claseze mai sus de locul 12 la Campionatul…

- Antrenata de Ambros Martin, naționala Rusiei de handbal feminin a obținut medaliile de bronz la Campionatul Mondial din Japonia, dupa ce a învins-o pe Norvegia în finala mica a turneului, scor 33-28. În urma acestui rezultat, România își cunoaște toate adversarele din grupa…

- Romania a terminat pe locul 12 Campionatul Mondial de Handbal, pierzand in ultimul meci, 20-37 cu Japonia. „Tricolorele” iși pot face acum calcule pentru prezența la Jocurile Olimpice 2020 de Tokyo. Vor avea parte de doua echipe foarte grele. Din grupa ar putea face parte Coreea de Nord, Serbia sau…