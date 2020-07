Planul istoric al UE negociat patru zile și patru nopți se impotmolește in PE. De ce contesta eurodeputații bugetul pe termen lung in forma convenita de liderii europeni Parlamentul European nu va aproba bugetul multianual al UE in forma aprobata de liderii europeni, potrivit mai multor europarlamentari, nemultumiti de mai multe prevederi. Principalele nemulțumiri ale deputaților europeni sunt nestabilirea unei legături clare între fondurile europene şi statul de drept şi reducerea sumelor alocate unor capitole cum ar fi sănătatea, educaţia, cercetarea…