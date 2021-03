Planul Guvernului: toată populația, vaccinată Guvernul Cițu a comandat doze de vaccinuri anti-Covid pentru o populație de 28,7 milioane de locuitori, in condițiile in care Romania are mai puțin de 18 milioane de persoane cu varste de peste 16 ani. Este clar ca intenția Executivului este de a vaccina, in corpore, intreaga populație adulta, insa nu se știe ce va […] The post Planul Guvernului: toata populația, vaccinata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

