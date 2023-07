Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a susținut recent necesitatea ca ajustarea deficitului bugetar sa inceapa cu reducerea cheltuielilor de funcționare a statului, in special a administrației publice centrale. Astfel, la inceputul saptamanii, Ciuca le cerea chiar miniștrilor liberali, in frunte cu Marcel Boloș, sa vina cu…

- Premierul Marcel Ciolacu vrea sa puna in aplicare ”Marele Plan” prin care are drept obiectiv economii de 6-8 miliarde de lei la bugetul de stat. Astfel, Ciolacu i-a cerut ministrului de Finanțe sa puna in aplicare planul care cuprinde 4 masuri cruciale pentru incadrarea in țintele de deficit bugetar.Citește…

- Premierul Marcel Ciolacu va cere desființarea a 200 de mii de posturi bugetare neocupate. Acest lucru va duce la o economie directa și indirecta a cheltuielilor statului de cel puțin 8 miliarde de lei pe an. Economia directa va rezulta din faptul ca posturile vacante erau bugetate, iar eliminarea lor…

- Proiectul privind reducerea preturilor la alimente va figura pe agenda sedintei de guvern de vineri, informeaza Executivul.Marti, premierul Marcel Ciolacu a avut discutii pe aceasta tema cu presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si cu ministrii Finantelor, Agriculturii si Fondurilor Europene. Inaintea…

- Nicolae Ciuca, liderul PNL, a precizat ca intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu și cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a vizat un plan de acțiune comun pentru incadrarea in ținta de deficit de 4,4%, masuri pentru reducerea ratei inflației la 8% și un pl

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, și președintele PSD, Marcel Ciolacu, au anunțat luni, 8 mai, ca au fost decise mai multe masuri pentru reducerea cheltuielor bugetare.„Am decis sa reducem cu 10% cheltuielile ministerelor la bunuri și servicii, sa oprim achizițiile de autovehicule, de mobilier,…

- Ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor publice urmeaza sa fie aprobata saptamana viitoare de guvern, sustin prim-ministrul Nicolae Ciuca si seful PSD, Marcel Ciolacu. Cei doi lideri ai coaliției au explicat ca nu se pune problema impozitarii mediului privat.