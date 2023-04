Planul Guvernului pentru absorbția de fonduri europene. Ce vrea să facă Nicolae Ciucă „Principalul nostru obiectiv trebuie sa fie acela de a continua sa absorbim mai multi bani europeni si sa facem ca investitiile straine in tara noastra sa creasca. Este important sa continuam sa le vorbim oamenilor despre asigurarea locurilor de munca, despre scaderea somajului. Sa luam masurile necesare de a gestiona cum trebuie bugetul tarii, cu o serie de masuri, care sa vina si sa randuiasca aceste cheltuieli, astfel incat sa stabilim stabilitatea bugetara si sa facem in asa fel incat sa asiguram locuri de munca si sa facem in asa fel incat inflatia sa continue sa se incadreze pe pe acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

