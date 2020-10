Stiri pe aceeasi tema

- Cezara Panait, expert afiliat pentru politici digitale, Europuls – Centrul de Expertiza Europeana Tranziția digitala a devenit, mai mult ca oricand, o prioritate naționala și europeana, fiind accelerata și amplificata de pandemia de COVID-19. Factorul digital este acum indispensabil pentru buna…

- Vetuța Stanescu, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor și Administrației Publice, susține ca Valea Jiului are o șansa istorica de a se dezvolta cu ajutorul fondurilor europene. Sunt sute de milioane de euro puse la dispoziția Romaniei de Comisia Europeana in cadrul programului Just…

- NEXT GENERATION EU: MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚA La nivelul U.E., Comisia Europeana a propus un nou instrument de redresare, pentru depasirea crizei declansate de pandemia de COVID-19, intitulat Next Generation EU, in cadrul revizuirii bugetului UE pe termen lung. Potrivit estimarilor,…

- Comisia Europeana a confirmat participarea sa la mecanismul COVAX pentru asigurarea unui acces echitabil la vaccinuri impotriva COVID-19, la prețuri accesibile, in urma exprimarii interesului ei la 31 august și a anunțarii unei contribuții in valoare de 400 de milioane de euro. Ca parte a unui efort…

- Reușita a europarlamentarului de Alba, Victor Negrescu, in plenul Parlamentului European: solicitarea sa de susținere financiara a sectorului creativ-cultural, grav afectat de pandemia de COVID-19, a fost inclusa joi, 17 septembrie, in rezoluția adoptata de Parlamentul European. Vicepreședinte al Comisiei…

- Comisia Europeana intenționeaza sa aloce opt miliarde de euro pentru supercomputere pentru a consolida rolul de lider al Europei in materie de supercalcul si de informatica cuantica. Comisia Europeana a propus vineri un nou regulament privind intreprinderea comuna pentru calculul european de inalta…

- Vera Jourova a facut aceasta afirmatie in cadrul unei dezbateri din Comisia Libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, care a avut ca tema Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania si Bulgaria, relateaza BTA. Ea a notat ca respectarea statului…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) si Ministerul Economiei vor trimite spre aprobare la Comisia Europeana, prin Consiliul Concurentei, planul de restructurare a companiei, care prevede investitii totale de 7 miliarde de lei in perioada 2021-2026, potrivit unui comunicat al CEO remis, vineri, AGERPRES.…