- Comisia Europeana a prezentat miercuri un plan european de combatere a cancerului, in valoare de 4 miliarde de euro. Planul, care a fost prezentat in ajunul Zilei mondiale de lupta impotriva cancerului, vine cu o noua abordare a UE in materie de prevenire, de tratament și de ingrijire a pacienților…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat comercializarea vaccinului AstraZeneca. Agenția Europeana a Medicamentului aproba utilizarea vaccinului AstraZeneca Covid pentru persoanele cu varsta peste 18 ani, conform BBC. Studiile arata ca vaccinul este extrem de eficient in prevenirea bolilor severe…

- Peste 170.000 de femei se vor testa si vor primi tratament gratuit pentru preventia cancerului de col uterin in cadrul unui proiect regional care a fost lansat, vineri, la Institutul Regional de Oncologie (IRO), in prezenta ministrului Sanatatii, Nelu Tataru. Proiectul ‘Fii responsabila de sanatatea…