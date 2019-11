Planul Elveției de a renunța la proviziile de cafea, adunate pentru situații de urgență, respins de cetățeni Elvețienii sunt mereu bine pregatiți, traind într-o țara în care exista un bunker nuclear pentru fiecare familie, care testeaza sirenele de raid aerian în fiecare an și care, deși este una dintre cele mai bogate țari din lume, aduna mii de tone de produse ca provizii, în caz de urgența - inclusiv cafea, scrie BBC.

Însa când guvernul elvețian a propus încetarea aprovizionarii cu boabe de cafea, acum câteva luni, planul a fost primit cu ostilitate de populație. Guvernul susținea ca bautura nu se regasește pe lista lucrurilor esențiale pentru supraviețuire,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

