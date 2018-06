Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au omorat cu cruzime un taximetrist și l-au jefuit, cei doi adolescenți suspectați de crima din Timiș au fost reținuți pentru 24 de ore, sub acuzația de omor calificat, informeaza Observator.

- Cadavrul unui barbat a fost gasit noaptea trecuta in apropierea padurii din Secusigiu, de catre un trecator, care a dat imediat alarma. Trupul se afla intr-o stare avansata de putrefacție. Dupa mai multe cercetari, polițiștii timișeni au stabilit ca este vorba despre un taximetrist de 77 de ani din…

- UPDATE Oamenii legii au prins doi adolescenți de 15 și 17 ani, suspecți ca l-au ucis pe taximetrist. Se pare ca cei doi l-au așteptat pe barbat și dupa ce s-a urcat in mașina, tanarul de 17 ani l-a injunghiat cu un cuțit in gat și in zona feței. Apoi, i-au furat banii și au fugit cu mașina. Polițiștii…

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit in padurea de langa Sinersig, in Timiș, sambata dupa-amiaza (23 iunie). Trupul barbatului intrase deja in putrefacție, semn ca era mort de o buna bucata de vreme. In urma verificarilor, anchetatorii au stabilit ca persoana decedata era un taximetrist din Lugoj,…

- Politistii si procurorii au demarat o ancheta dupa ce, intr-o padure, a fost gasit de un trecator trupul in stare de putrefactie al unui taximetrist din municipiul Lugoj. Doi adolescenti suspectati ca l-au ucis si i-au furat masina au fost retinuti. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, barbatul,…

- Descoperire șocanta, intr-o padure din zona localitații Sinersig. Un taximetrist din Lugoj, care a disparut de mai multe zile cu tot cu mașina, a fost gasit decedat, sambata dupa-amiaza. Cadavrul, aflat in stare avansata de putrefacție, a fost gasit intamplator de un barbat, care a…

- Polițiștii din vestul țarii sunt in alerta generala. In aceasta noapte a fost descoperit intr-o padure trupul carbonizat al unui taximetrist din Lugoj.(Console si accesorii gaming) Din primele informații, se pare ca ar fi vorba despre o crima oribila.(CITEȘTE ȘI: INCENDIU VIOLENT LA MANASTIREA ROSIORI…

- Polițiștii rutieri din Iași au chemat la audieri un șofer care a fost filmat butonand doua telefoane mobile in timp ce conducea un microbuz. Cei care l-au filmat au fost chiar calatorii pe care ii transporta pe ruta Piatra Neamț-Roman. El riwsca doar doua puncte deamenda. (Console si accesorii gaming)…