Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații cu puternic impact emoțional pentru intreaga omenire. In urma cu puțin timp, Ministerul ucrainean al Apararii a facut publica o inregistrare video care conține o serie de dezvaluiri cutremuratoare ale unor soldați ruși, aflați in fața militarilor ucraineni. Aceștia au dezvaluit ca planul…

- Mai multe asociatii civice s-au reunit sambata la o manifestatie de solidaritate cu poporul ucrainean, care a inceput in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti și s-a mutat apoi la Ambasada Rusiei, transmite news.ro.Oamenii si-au exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean si au cerut presedintelui rus,…

- FARE Network (Football Against Racism in Europe), rețea pentru combaterea discriminarii in fotbalul european, cere urgent conducatorilor de la UFEA și FIFA sa interzica toate echipele de fotbal din Rusia și naționala in competițiile internaționale in urma razboiului declanțat de Vladimir Putin. ...

- „Vladimir Putin are ceva cu NATO in ansamblu, cu Occidentul in ansamblu. Traim in momentul de fata cel mai periculos pentru securitatea europeana din ultimii 30 de ani. In acest moment incercam tot ce ne sta in putere sa se ajunga la o solutie diplomatica in acest conflict”, a declarat Secretarul…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca masarea de trupe la granitele Ucrainei creeaza o presiune puternica asupra acestei tari. Aurescu a subliniat ca doar presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, stie de ce Rusia forteaza un conflict in Ucraina. Intrebat…

- Trei inalți oficiali din domeniul securitații, care susțin „valorile tradiționale”, glorifica trecutul sovietic și considera ca Occidentul este un inamic sunt cei mai importanți consilieri ai președintelui Vladimir Putin, relateaza New York Times . „Occidentul legalizeaza casatoria dintre oameni și…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat duminica, la Prima TV, ca Rusia nu a raspuns pana in acest moment invitatiei de a vedea scutul de la Deveselu si sustine ca se indoieste ca Rusia va accepta reciprocitatea la aceste lucruri. Vasile Dincu a fost intrebat cum crede ca va reactiona…

- Vladimir Putin nu va ataca o țara membra NATO, dar Ucraina ar putea fi supusa unui atac fara precedent, considera politologul Cristian Pirvulescu. Rusia va declanșa fara indoiala atacul asupra Ucrainei, necunoscuta este cat de mult va patrunde in teritoriul acestei țari. Este posibil ca incursiunea…