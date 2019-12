Stiri pe aceeasi tema

- Scene halucinante au avut loc in Piața Universitații, acolo unde au loc evenimente de celebrare a 30 de ani de la Revoluție. Gelu Voican Voiculescu a fost atacat de unii dintre revoluționari care i-au reproșat ca nu are ce sa caute acolo.

- Practic imediat dupa prezentarea noilor Chevrolet Suburban si Tahoe , in spatiul virtual au aparut primele imagini cu noua generatie a SUV-ului premium american Cadillac Escalade.Din cate se pare, modelul nu va mai avea niste faruri aranjate vertical, iar contururile caroseriei comune cu cele doua produse…

- Avocatul Claudiu Lascoschi a declarat la ieșirea din sediul DIICOT, ca Gheorghe Dinca a consultat, miercuri, cele 7 volume din dosarul crimelor din Caracal, aparatorul subliniind ca barbatul așteapta sa fie trimis in judecata in orice moment.„Nu am concluzii, a studiat dosarul, acele 7 volume…

- Romania pierde o investiție de 110 mil. euro. Bosch renunța la construcția fabricii de masini de spalat de la Simeria Grupul german Bosch a renuntat la constructia fabricii de masini de spalat pe care o planuise la Simeria, judetul Hunedoara, o investitie de 110 mil. euro, scrie Ziarul Financiar. „BSH…

- Arad. La mijlocul sezonului regulat, Liga a IV-a Arad are o configurație normala, dupa aspectul celor intamplate in tur. Dar, puțin anormala, daca ne gandim ca Unirea Santana promitea sa fie un adversar de temut pentru actualul lider. Cele 9 puncte distanța tradeaza faptul ca ceva se intampla…

- La patru ani de la incendiul din Colectiv, ziarul Libertatea a facut publica astazi o filmare realizata de subofițerul care a insoțit primul echipaj ISU ajuns la locul tragediei. Sunt imagini care nu au fost vazute niciodata. In inregistrare se vede lipsa de coordonare din primele minute ale intervenției…

- Imaginile intrate in posesia echipei de investigații și pe care Adriana Nedelea le va difuza in curand pe libertatea.ro sunt un adevarat șoc emoțional. Felul in care autoritațile au acționat va fi, pentru prima oara, vizibil pentru oameni și pentru cei din justiție deopotriva. Oameni carați cu paleții…

- Prima clinica de tratare a marilor arși din Romania s-a deschis, miercuri, la Timișoara, in prezența ministrului Sanatații, Sorina Pintea. Doar trei saloane din cinci au fost deschise, pentru celelalte doua inca nu s-a facut recepția lucrarilor. Lucrarile la Clinica de Mari Arși au fost finalizate in…