Planul dezvăluit de tânărul care a reușit să intre înarmat în Castelul Windsor, de Crăciun Tânarul reținut și arestat dupa ce sâmbata a patruns cu o arma în castelul Windsor, unde Regina Elisabeta a II-a își petrecea Craciunul, spune într-o înregistrare video ca voia sa o "asasineze pe regina", a relatat luni tabloidul The Sun, preluat de AFP.

Tâarul, în vârsta de 19 ani, care locuieste în Southampton (sudul Angliei), a fost arestat sâmbata, în jurul orei 08:30 (locala si GMT), dupa ce a intrat în incinta castelului unde suverana în vârsta de 95 de ani îsi petrecea Craciunul.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

