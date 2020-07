Planul de salvare a Uniunii Europene Autor: Petru ROMOȘAN Presedintele Klaus Iohannis a anuntat triumfator ca se intoarce la Bucuresti cu nu mai putin de 79,9 miliarde de euro. In servieta. Cei care i-au scris acest speech scurt, simplu si gogonat nu au vrut sa-l faca inca o data de ras, dar au reusit. Din cele 79,9 miliarde de euro, 46,3 miliarde sunt fonduri nerambursabile din bugetul multianual 2021-2017. Adica 46,3 miliarde impartiti pe sapte ani. Pe proiecte aprobate de UE, probabil. Pentru aceeasi perioada, Romania va achita catre UE 24 de miliarde de euro. Direct, fara proiecte UE aprobate de Romania. Cele 24 de miliarde… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legislativul european trebuie sa se pronunte pana la sfarsitul anului asupra cadrului financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027. In rezolutia adoptata joi cu 465 de voturi pentru, 150 impotriva si 67 de abtineri, eurodeputatii ''contesta'' bugetul in ''forma sa actuala'' si avertizeaza…

- Romania a obtinut in negocierile din Consiliul European aproape 80 de miliarde de euro pentru urmatorii 7 ani, suma fiind dubla fata de fondurile alocate in 2014 pentru tara noastra.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti dimineata ca tara noastra va primi de la Uniunea Europeana 79,9 miliarde de…

- Iohannis, la Bruxelles: ”Am obtinut pentru Romania aproape 80 mld. euro pentru proiecte europene.” Pentru ce vor fi folosiți banii Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca Romania va beneficia de aproape 80 de mld. euro pentru proiecte europene, pentru constructia de spitale, scoli,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca in urma Consiliului European suma care va reveni Romaniei este de 79,9 miliarde de euro, bani care vor fi utilizați pentru relansare economica, dar și pentru marile proiecte de infrastructura.”Dupa discuții foarte complicate, dupa negocieri foarte complicate…

- Cifra de afaceri inregistrata de JTI in 2019 pentru cele doua entitați cu care iși desfașoara activitatea in Romania, JTI Trading și JTI Manufacturing, depașește 5,4 miliarde lei (1,1 miliarde euro), in creștere cu 12,5% fața de anul precedent. 78% din cifra de afaceri, și anume 4,2 miliarde lei reprezinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania are o sansa mare sa obtina o finantare consistenta pentru urmatorii ani din partea Uniunii Europene, potrivit Agerpres. „In total, se negociaza sume foarte mari astazi (n.n-ieri), poate si maine, aici, la Consiliul European. Eu sunt foarte hotarat…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta. Sefii de stat si de guvern din statele membre ale Uniunii au avut discutii cu privire la elementele incluse in pachetul de masuri de relansare economica propus de catre Comisia Europeana (Next…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la reuniunea Consiliului European, in format videoconferinta. Planul de relansare economica, Cadrul Financiar Multianual 2021 - 2027 si procesul de negociere a relatiilor viitoare dintre UE si Marea Britanie au fost pe ordinea de zi.