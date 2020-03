Planul de rezervă al lui Iohannis, dacă nu se ajunge la alegeri anticipate Presedintele Iohannis se pregateste deja, conform Stiripesurse.ro, de respingerea guvernului Citu, iar urmatorul pas ar fi desemnarea unui premier tehnocrat, care sa formeze un guvern din oameni neafiliati politic. In cazul in care planul alegerilor anticipate nu se va materializa, un cabinet tehnocrat pare cea mai buna solutie in acest moment, pentru presedinte si PNL, in sensul in care ar elibera parte din presiunea guvernarii, care deja i-a adus partidului lui Orban scaderi semnificative in intentia de vot. Este un principiu bine cunoscut in politica, acela conform caruia, odata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

