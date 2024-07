Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Achim (www.b1tv.ro) Forțele ucrainene au transmis ca au distrus 25 din cele 38 de drone rusești care au fost lansate in noaptea trecuta. Trei drone au cazut in Romania „Noaptea trecuta, inamicul a folosit 38 de drone de atac Shahed-131/136, atacand infrastructuri ucrainene in cateva zone, inclusiv…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Donald Trump și Benjamin Netanyahu se vor intalni vineri, 26 iulie, la resedinta Mar-a-Lago din Florida a fostului președinte american, in marja vizitei oficiale a premierului israelian la Washington, relateaza Reuters. Trump spune ca-și dorește din nou pace in Orientul Mijlociu…

- Insolventa societatii comerciale Alcovin SRL, din Tulcea, ce detine celebra Crama Macin, furnizor al Casei Regale a Romaniei, merge mai departe in instanta Conform portalului instantelor de judecata, Tribunalul Tulcea a confirmat planul de reorganizare al debitoarei SC Alcovin SRL, propus de administratorul…

- Cand vor fi distribuite deciziile de recalculare și primele pensii marite Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Daniel Baciu, președintele Casei de Pensii, a declarat vineri, pentru B1 TV, ca deciziile de recalculare a pensiilor vor ajunge la aparținatori pana pe 1 septembrie, iar deja din septembrie vor…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a avut o prima reacție cu privire la rezultatele scrutinului de duminica și spune ca social-democrații și-au indeplinit obiectivul. Marcel Ciolacu: PSD a caștigat alegerile „In aceasta seara, democrația a triumfat. Le mulțumesc romanilor…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele SUA, Joe Biden, se va intalni cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in perioada in care se va afla in Normandia, Franța, pentru ceremoniile dedicate implinirii a 80 de ani de la „Ziua Z”, a confirmat consilierul american pentru securitate naționala,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Premierul pro-rus al Slovaciei, Robert Fico, a fost transportat la spital dupa ce a fost impușcat. Incidentul a avut loc in fața Casei de Cultura din localitatea Handlova, unde se intrunea guvernul in ședința. Fico a fost impușcat cand facea o baie de mulțime. Potrivit…

