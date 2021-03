Planul de relansare de care au nevoie SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a salutat sambata adoptarea de catre Senat a planului sau de relansare a economiei, spunand ca SUA „au disperata nevoie” de el pentru a iesi din criza produsa de pandemia COVID, scrie AFP. Dupa ore de dezbateri, negocieri frenetice si o sesiune de vot maraton asupra a numeroase…

- Presedintele american Joe Biden a salutat sâmbata adoptarea de catre Senat a planului sau de relansare de 1.900 miliarde de dolari, spunând ca SUA „au disperata nevoie” de acesta pentru a iesi din criza produsa de pandemia de coronavirus, relateaza agentiile internationale de…

- Dupa ore de dezbateri, negocieri frenetice si o sesiune de vot maraton asupra a numeroase amendamente, Senatul SUA a aprobat in cele din urma sambata planul de 1.900 de miliarde de dolari dorit de presedintele Joe Biden pentru a relansa cea mai mare economie a lumii, afectata de pandemia de coronavirus,…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden a dezvaluit un plan de relansare economica in valoare de 1,9 miliarde de dolari (1,56 miliarde de euro) pentru economia americanta afectata grav de pandemia de coronavirus, relateaza BBC.

- Viitorul presedinte al SUA va prezenta joi seara un plan urgent de relansare de 1.900 de miliarde de dolari, destinat sa scoata Statele Unite din cea mai grava criza a lor din anii 1930, si care va fi urmat in saptamanile viitoare de un plan de investitii pentru relansarea economiei, noteaza AFP . „Vrem…

- Razboiul comercial Trump vs China pare sa fi fost caștigat de asiatici, potrivit cifrelor de la sfarșitul mandatului actualului președinte american. Tarifele pe importuri impuse de administrația americana nu au reușit sa afecteze China, mai mult, costurile au fost suportate tot de americani, rezulta…

- Cea mai mare economie a lumii primește o injecție de 900 mld. dolari. Donald Trump a semnat noul plan de relansare, in contextul pandemiei Presedintele in exercitiu Donald Trump a semnat in cele din urma duminica seara, dupa mai multe zile de amanare, proiectul de lege privind noul plan de relansare…

- Casa Alba propune un nou plan de 916 mld.dolari pentru relansarea celei mai mari economii a lumii Administratia Trump a facut marti o noua propunere pentru un plan de relansare a economiei americane, sperand sa poata relansa o situatie blocata de mai multe luni de zile si sa puna de acord parlamentarii…