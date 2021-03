Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat miercuri adoptarea de catre Congres a unui plan gigantic de relansare economica in valoare de 1.900 miliarde de dolari care le ofera americanilor, potrivit lui, ''sansa de a reusi'', relateaza AFP. ''Aceasta lege le ofera celor care sunt coloana…

- Planul de relansare economica al presedintelui SUA Joe Biden a fost adoptat miercuri in Congresul american, inregistrand, doar datorita sprijinului democratilor, un succes major la 50 de zile de la sosirea presedintelui american la Casa Alba, relateaza AFP. Planul de 1.900 miliarde de…

- Dupa ore in șir de dezbateri, negocieri frenetice si o sesiune de vot maraton asupra a numeroase amendamente, Senatul SUA a aprobat in cele din urma, sambata, planul de 1.900 de miliarde de dolari dorit de presedintele Joe Biden pentru a relansa cea mai mare economie a lumii, afectata de pandemia de…

- Un membru al Camerei Reprezentantilor a Statelor Unite, republicanul Ron Wright, a devenit primul congresman american care a decedat de COVID-19, dupa ce a contractat noul coronavirus. Wright, in virsta de 67 de ani, care reprezenta in Congres statul Texas, fusese tratat de cancer in decursul ultimilor…

- Reprezentanta republicana Marjorie Taylor Greene, recent aleasa in Congresul american, spune ca va redacta articolele pentru punerea sub acuzare a lui Joe Biden chiar in prima zi in care viitorul președinte american iși va prelua funcția, relateaza The Independent.

- Imagini incredibile cu momentul in care susținatorii lui Donald J. Trump au luat cu asalt Capitoliul, cladirea in care funcționeaza Congresul din SUA, ce era pe punctul de a confirma alegerile prezidențiale in favoarea lui Joe Biden.

- Votul de validare a Colegiului Electoral a fost intrerupt dupa ce protestatarii pro-Trump au pastruns in Capitoliu. Republicanii din ambele camere intenționeaza sa obiecteze la numaratoare și sa intarzie certificarea victoriei președintelui ales Joe Biden, relateaza CNN și FoxNews. Vicepreședintele…