- Premierul ungar, Viktor Orban, s-a declarat increzator, vineri, ca Ungaria si Polonia vor ajunge la un acord cu Uniunea Europeana pentru aprobarea bugetului multianual si a Fondului de relansare economica. Ungaria si Polonia au blocat, luni dupa-amiaza, o procedura necesara adoptarii Bugetului…

- Ungaria s-a opus prin veto bugetului pentru 2021-2027 si fondului de recuperare post-coronavirus ale Uniunii Europene pentru ca ele ar fi fortat-o sa accepte migratia, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. Ungaria, alaturi de Polonia, si-a exprimat luni vetoul atat…

- Uniunea Europeana studiaza "soluții practice" pentru a regla disputa cu Ungaria, Polonia și Slovenia, care blocheaza planul european de relansare, dar va "avansa" fara ele daca nu se gasește o soluție, a avertizat miercuri secretarul francez de stat pentru Afaceri Europene, citat…

- Uniunea Europeana analizeaza "solutii practice" pentru a rezolva conflictul sau cu mai multe state-membre din est, care blocheaza planul de relansare european, insa va avansa fara ele in cazul in care nu va exista o solutie, a declarat miercuri secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement…

- Budapesta și Varșovia au semnalat luni ca sunt gata sa se opuna prin veto bugetului UE și planului comunitar de resuscitare economica din cauza propunerii de condiționare a fondurilor de respectarea statului de drept, scrie Reuters. Ambele state se afla in conflict cu Comisia Europeana, din cauza unor…

- Ungaria si Polonia, țari aflate in conflict cu Comisia Europeana, ar urma sa se opuna prin veto bugetului UE din cauza conditionarii fondurilor de statul de drept Ungaria si Polonia, tari aflate in conflict cu Comisia Europeana in ultimii ani din cauza unor reforme considerate a incalca standardele…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a indemnat marti la stoparea protestelor in masa in privinta dreptului la avort, afirmand ca cei care participa la ele nu tin cont de "riscurile majore" privind resurgenta pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, citata de AGERPRES.Polonia este de…