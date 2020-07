Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul isi propun, in Planul de relansare a economiei pe care il va prezenta oficial miercuri, construirea primelor 3 spitale regionale la Cluj, Iasi și Craiova, in perioada 2021 – 2027, construirea sau modernizarea a 25 de spitale judetene. In capitolul investiții din documentul Executivului,…

- Planul național de investiții și relansare economica in agricultura are ca obiectiv construcția a 8 depozite regionale cu temperatura controlata pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiției: 120 milioane euro. Citeste…

- De asemenea, Executivul planuiește contruirea de campusuri școlare și de noi camine studențești in centre universitare. Iata masurile anuntate de Guvern in Planul național de investiții și relansare economica: Citeste si: Planul de relansare economica! PNL promite 3 spitale noi pana in 2027…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat miercuri seara un plan de relansare economica in valoare de 130 de miliarde de euro pentru anul acesta și 2021. Planul, menit sa stimuleze economia afectata de pandemia de COVID-19, are in vedere și reducerea TVA la 16% timp de 6 luni.

- ​Comisia Europeana nu va copia pur si simplu o propunere franco-germana pentru planul sau de relansare care va fi prezentat saptamâna viitoare, si care va include o combinatie de împrumuturi si granturi în locul granturilor sugerate de autoritatile de la Paris si Berlin, a declarat…