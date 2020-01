Planul de pace al administratiei Trump pentru Orientul Mijlociu va fi ''istoric'', au sustinut sambata seara premierul israelian Benjamin Netanyahu si rivalul sau, Benny Gantz, in timp ce plecau spre Washington pentru a discuta initiativa americana, relateaza AFP.



Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca planul sau de pace, a carui prezentare a fost intarziata in mod repetat, va fi dezvaluit pana marti, ziua in care urmeaza sa se intalneasca cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba.



Sambata seara, un inalt oficial israelian a declarat…