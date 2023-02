Stiri pe aceeasi tema

- China a cerut Rusiei si Ucrainei sa reia dialogul si a respins orice recurgere la arme nucleare, intr-un document in 12 puncte publicat vineri, la un an de la inceperea razboiului, scrie digi24.ro

- La un an de la izbucnirea razboiului, China a publicat planul de pace intr-un document in 12 puncte, prin intermediul carora le-a cerut Rusiei și Ucrainei sa reia negocierile, excluzand recurgerea la armele nucleare. Pentru ca acest lucru sa fie cat mai repede realizabil, China le-a solicitat tuturor…

- Vladimir Putin l-a primit miercuri la Kremlin pe seful diplomatiei de la Beijing, Wang Yi, si a anuntat ca liderul chinez Xi Jinping va veni in Rusia, intr-un moment in care relatiile bilaterale au atins ”noi frontiere”, spre ingrijorarea SUA, care se teme ca Rusia ar putea primi ajutor militar din…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii” despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal” pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- UPDATE Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au reafirmat, marti, condamnarea vehementa a invaziei militare ruse in Ucraina si intentioneaza sa contracareze riscurile de securitate generate de Rusia si „provocarile” Chinei. „In momentul de fata, ne confruntam cu cea mai grava amenintare la adresa…

- Președintele american Joe Biden și premierul japonez Fumio Kishida sunt așteptați sa se intalneasca la Washington incepand din 13 ianuarie, a declarat pentru Reuters o sursa. Intalnirea dintre Washington și partenerul sau asiatic cheie pentru a face fața puterii crescande a Chinei are loc in contextul…

- Japonia a dezvaluit vineri (16 decembrie) cea mai mare consolidare militara de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, cu un plan de 320 de miliarde de dolari care o va pregati pentru un conflict susținut, invocand ingrijorarea ca China va reprezenta o amenințare regionala. Japonia a dezvaluit vineri…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, pleaca marti seara la Beijing unde se va intalni joi cu presedintele chinez, Xi Jinping, confruntat cu manifestatii de proportii istorice impotriva restrictiilor sanitare si pentru mai multa libertate, noteaza AFP. „Charles Michel a fost invitat de…