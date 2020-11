Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat, in sedinta comitetului de reglementare din 25 noiembrie, planul de investitii al Transgaz pentru perioada 2020-2029, care prevede proiecte cu o valoare totala de 4,2 miliarde de euro, potrivit unui comunicat postat pe site-ul companiei.…

- ANRE a aprobat regulamentul prin care consimatorii sunt racordați gratis la rețeaua de gaze Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat regulamentul care obliga distribuitorii sa finantele lucrarile de racordare a retea la clientilor, urmand ca aceste costuri sa fie recuperate…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat regulamentul care obliga distribuitorii sa finanteze lucrarile de racordare la retea a clientilor, urmand ca aceste costuri sa fie recuperate ulterior, prin tarifele de distributie, relateaza Agerpres.

- Unsprezece companii au fost sancționate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) cu amenzi totale de 6,6 milioane de lei, pentru manipularea pietei si crearea unor dezechilibre in sistemul energetic care ar fi putut duce la sistarea livrarii de electricitate.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va desemna cel putin trei furnizori de gaze naturale care sa asigure livrarile catre consumatorii finali, potrivit unui comunicat al Autoritații. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 519, ediția print In sedinta Comitetului de reglementare…

- Noul regulament de racordare la rețele de distribuție a gazelor naturale, aflat momentan in dezbatere publica, va face gratuita racordarea și pentru o parte dintre societațile comerciale care solicita acest lucru, potrivit publicației Economica.net. Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie a…

- Noi reguli pentru racordarea populatiei la gazele naturale au fost aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie, a anuntat luni institutia, precizand inclusiv termenul in care operatorul de transport si sistem trebuie sa ii racordeze de solicitanti.