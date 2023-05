Planul de apărare al Europei. Trecem în ”modul de război”? Comisarul european pentru industrie, Thierry Breton, a indemnat companiile europene din domeniul apararii sa intre in “modul economiei de razboi”, in timp ce a prezentat miercuri un nou plan de stimulare a productiei de arme in UE, in conditiile in care, la sfarsitul lunii martie, europenii au promis Kievului sa-i livreze 1 milion de obuze de calibru mare, apeland la stocurile lor, dar in timp ce Ucraina isi pregateste contraofensiva, donatiile sunt lente, relateaza POLITICO. In realitate, promisiunea facuta Ucrainei poate fi respectata doar daca statele membre sunt asigurate ca isi pot reface… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In realitate, promisiunea facuta Ucrainei poate fi respectata doar daca statele membre sunt asigurate ca isi pot reface rapid stocurile. Thierry Breton si-a prezentat miercuri planul de crestere a productiei de obuze in Uniunea Europeana (UE). Numele sau este Act to Support Ammunition Production (Actul…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri un instrument financiar in valoare de 500 de milioane de euro, in vederea cresterii capacitatii de productie a munitiilor in Uniunea Europeana. Planul prevede atingerea unui nivel de un milion de obuze pe an, pentru refacerea arsenalelor in paralel cu aprovizionarea…

- Comisia Europeana va propune miercuri un instrument financiar care va stimula capacitatea de productie a munitiei in Uniunea Europeana la un milion de obuze pe an cu scopul refacerii stocurile nationale, dar si pentru a ajuta Ucraina, transmite AFP. „Sunt increzator ca in decurs de 12 luni vom putea…

- „In scrisoarea pe care am trimis-o zilele trecute președintei Ursula von der Leyen, am cerut masuri pentru protejarea fermierilor afectați de exporturile de cereale ucrainene. Prin raspunsul trimis, Comisia Europeana susține fermierii romani și industria alimentara, așa cum o facem și noi, de la nivelul…

- Potrivit Reuters, Washingtonul a declarat pentru prima data cum intenționeaza sa susțina eforturile Kievului de a trage rușii la raspundere pentru razboiul inceput cu mai bine de un an in urma. Un purtator de cuvant al Departamentului de Stat a declarat ca acest model de „tribunal national internationalizat”…

- ”E important ca anumiti ministri sa trateze mai serios problemele. Cum este cea a fermierilor din Romania. Fara interventia Presedintelui Klaus Iohannis la Consiliul European, fermierii romani ramaneau dezavantajati. Desi au existat consecinte pentru ei in toata aceasta perioada de razboi la granita”,…

- Saptamanile ce urmeaza vor fi ”decisive” pentru rezultatul razboiului din Ucraina, a apreciat joi presedintele Consiliului European (CE), Charles Michel, care le-a cerut liderilor statelor membre ale Uniunii Europene sa raspunda cererilor de inarmare formulate de Kiev, transmite AFP. Menționam ca la…

- Vladimir Putin primește o noua lovitura puternica din partea Europei. Potrivit ultimelor informații, consiliul UE a aprobat un acord preliminar privind plafonarea preturilor produselor petroliere care provin din Rusia. Aceasta masura face parte din cadrul actiunilor de sanctionare a Moscovei din cauza…