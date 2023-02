Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a comunicat luni ca planul de pace pentru Ucraina, elaborat de China, care cere ambelor parti sa cada de acord asupra unei dezescaladari treptate si avertizeaza impotriva utilizarii armelor nucleare, ar trebui analizat in detaliu, luand in considerare interesele tuturor partilor implicate.…

- Cu o zi inainte, China a prezentat un așa-numit plan de pace cu ideile sale privind soluționarea razboiului pe care Rusia l-a declanșat impotriva Ucrainei. Acesta subliniaza importanța respectarii suveranitații tuturor țarilor și a respectarii dreptului internațional, in special a Cartei ONU. Dar, in…

- Administratia Volodimir Zelenski a respins, vineri, planul de pace elaborat de China, conditionand orice armistitiu intre armata ucraineana si fortele militare ruse de revenirea la frontierele Ucrainei din anul 1991.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a primit, miercuri, la Kremlin, pe cel mai inalt responsabil al diplomatiei chineze, Wang Yi, pentru a discuta un plan de pace propus de China in vederea incheierii razboiului in Ucraina.

- Rustem Umerov, un membru al echipei care negociaza cu Rusia, a declarat ca Kremlinul s-ar putea pregati pentru o noua ofensiva. El a spus ca Ucraina este amenințata din mai multe direcții, dar nu a precizat de unde ar putea veni atacurile.

- Dupa zece luni de conflict in Ucraina, provocarile unui razboi la scara larga, pe un front de 1.500 de kilometri, se fac simțite existand chiar și riscul unei inghețari a conflictului, lucru nedorit de Kiev

- Președintele chinez Xi Jinping, in timpul unei conversații telefonice cu președintele german Frank-Walter Steinmeier, a declarat ca prelungirea conflictului ucrainean nu este in interesul nimanui. Cuvintele sale sint citate de agenția de presa Xinhua. In timpul conversației, parțile, in special, au…

- Rusia incearca sa „inghete” luptele din Ucraina pe timpul iernii pentru a-si intari fortele in vederea unui nou asalt in primavara, a declarat miercuri seful NATO, Jens Stoltenberg, citat de AFP, transmite Agerpres. „Ce vedem acum este ca Rusia incearca sa impuna un fel de inghetare a acestui razboi,…