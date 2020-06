Stiri pe aceeasi tema

- Adio, masuri de relaxare?! Urmatoarele zile sunt critice, spun experții din Ministerul Sanatații: „Creșterea este semnificativa” Am ajuns intr-un moment critic al evaluarii necesitații impunerii unui nou set de masuri de restricție. Ce se va intampla, in urmatoarele zile. 320 de cazuri noi de infectare…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat ca Romania inregistreaza o crestere a numarului de cazuri cu COVID-19, iar urmatoarele zile vor fi decisive pentru a observa cum va decurge situația. Oficialul guvernamental precizeaza ca Romania se apropie de pragul in care nu mai…

- In Romania se va produce din nou vaccinul antigripal, incepand cu anul 2021, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara ”Cantacuzino” reluand producția, relateaza Digi24. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca incepand din 2021 laboratorul de la Institutul…

- Avem obligația sa prevenim imbolnavirile de orice fel, mai mult ca oricand SARS COV-2 nu este sigurul virus care ne poate afecta grav. Specialiștii Ministerului Sanatații avertizeaza asupra faptului ca exista și alte boli infecțioase care ne pot afecta grav, insa, din fericire, pentru acestea exista…

- Medicul ortoped Mircea Macovei se intoarce de joi, 23 aprilie, pe funcția de director medical al Spitalului Județean Suceava. Potrvit SuceavaLive.ro, „dupa o perioada destul de lunga in care Macovei s-a aflat internat la spitalul sucevean, iar mai apoi in concediu medical, este din nou apt de munca.”…

- Ministerul Sanatații confirma primul deces in urma infectarii cu noul coronavirus in randul personalului medical. Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava. Barbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 in data de 24 martie 2020. A…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat vineri, prin vot online, in calitate de for decizional, un proiect de lege care modifica Legea Salarizarii astfel incat o parte din angajații din sistemul medical-sanitar vor primi de la 1 iulie 2020 salarii majorate.Legea se refera la urmatoarele categorii:…

- Victor Costache, ministrul sanatatii, a anuntat ca toti bucurestenii ar putea fi testati pentru coronavirus. Planul pus la cale de minister este insa unul cu sanse utopice in acest moment, cand Romania poate efectua peste 1.000 teste pe zi. Costache a facut afirmatia intr-un interviu acordat Stirilor…