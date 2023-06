Planul C al războiului lui Putin: “ce-ar fi dacă” Rusia a inceput razboiul cu Ucraina. Și dorește sa il incheie intr-un mod favorabil regimului de la Moscova. Nu merge așa. Ianuarie 2023 a venit cu știri despre scaderea prețului gazelor in Europa la nivelul de dinainte de razboi, ceea ce a marcat eșecul Planului B al lui Putin. Și niciunul dintre planurile sale nu […] The post Planul C al razboiului lui Putin: “ce-ar fi daca” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

