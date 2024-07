Planul Biden sau Planul B?

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar tot mai mare de democrati din Congresul Statelor Unite au declarat ca se tem ca presedintele Joe Biden nu il va putea invinge pe Donald Trump la alegerile din 5 noiembrie, relateaza Reuters, potrivit...

- Intr-un interviu pentru ABC News, presedintele american Joe Biden a sustinut ca el este cel care l-a oprit pe liderul rus Vladimir Putin, informeaza sambata, 6 iulie, Ukrainska Pravda.In timpul interviului, Biden a vorbit despre principalele realizari ale președinției sale si a punctat sprijinul pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca a urmarit doar fragmente din dezbaterea televizata dintre actualul presedinte american, Joe Biden si Donald Trump, dar ca preferinta sa pentru Biden ca viitor presedinte al SUA a ramas neschimbata.

- Consiliul editorial al prestigiosului cotidian american The New York Times i-a cerut, vineri, presedintelui Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, dupa dezbaterea sa dezastruoasa cu Donald Trump din ziua precedenta, noteaza news,ro.

- Presedintele Vladimir Putin nu s-a trezit in toiul noptii pentru a urmari dezbaterea prezidentiala americana dintre Joe Biden si Donald Trump, iar Rusia nu va comenta politica interna a SUA, a declarat vineri Kremlinul, in conditiile in care Putin a fost invocat adesea in discursul celor doi candidati…

- Razboiul din Ucraina nu ar fi avut loc niciodata daca Statele Unite ar fi avut un "lider", i-a spus joi Donald Trump presedintelui Joe Biden in cursul dezbaterii lor de la Atlanta, criticand totodata cheltuielile pentru ajutorul militar acordat Ucrainei.

- Majoritatea cetațenilor americani nu sint mulțumiți de candidații la președinția țarii - actualul președinte democrat Joe Biden și fostul șef de stat republican Donald Trump, potrivit datelor unui sondaj de opinie realizat de The New York Times și Siena College. Astfel, 61% dintre respondenți au declarat…

- Donald Trump a sugerat marți ca adversarii sai s-ar putea confrunta cu o urmarire penala similara cu cea cu care s-a luptat el daca va caștiga in noiembrie, afirmand ca „este o direcție ingrozitoare pe care ne conduc”, referindu-se la condamnarea sa din Manhattan, potrivit Axios.