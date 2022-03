Planul B pentru băncile din Rusia Bancile rusești au anunțat duminica ca lucreaza la emiterea de carduri bancare de la rețeaua chineza Union Pay ca raspuns la decizia giganților Visa și Mastercard de a-și suspenda operațiunile in Rusia dupa intervenția militara in Ucraina. Cardurile bancare rusești Visa și Mastercard nu vor mai fi valabile in strainatate, iar cardurile emise in strainatate nu […] The post Planul B pentru bancile din Rusia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

