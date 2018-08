Stiri pe aceeasi tema

- Traian Berbeceanu lanseaza o serie de ironii la adresa lui Liviu Dragnea dupa ce liderul PSD a vorbit despre o tentativa de asasinat la adresa sa. Liderul PSD a spus ca anul trecut s-a incercat asasinarea sa, fiind vorba despre 4 straini care au stat la Athenee Palace 3 saptamani."Ești killer…

- Detalii incendiare au ieșit la iveala! S-a aflat ce miliardar este nașul de cununie al fiului președintelui Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea.Deși are afaceri in industria medicamentelor, au aparut informații referitoare la legaturile acestuia cu serviciile secrete. Citește AICI cine…

- Imediat dupa ce presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat sambata, la Sibiu, o noua candidatura la Presedintie, PSD a reactionat, acuzandu-l pe seful statului ca isi face imagine pe seama condamnarii lui Liviu Dragnea.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a bagat in ședința pe liderii PSD, dupa ce a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, in prima instanța, in dosarul DGASPC Teleorman.Deși se vehicula ca și-ar putea depune mandatul, Dragnea a dejucat orice ipoteza vehiculata. Mai mult,…

- Mii de oameni au protestat joi seara in tara impotriva guvernarii PSD si a liderului social-democrat Liviu Dragnea, cerand demisia acestuia si a Guvernului. *** Peste 2.000 de persoane au participat in centrul orasului Cluj-Napoca la un protest impotriva Guvernului, cerand demisia acestuia,…

- Echipa feminina de spada a Romaniei a fost invinsa, joi, in sferturile de finala ale Campionatului European de scrima de la Novi Sad, de echipa Estoniei, a doua favorita pe tabloul principal. Ana Maria Popescu, Amalia Tataran, Maria Udrea si Raluca Sbircia au cedat cu 23-24 duelul de pe…

- „Liviu Dragnea a incercat sa faca blat cu Sistemul pentru a nu fi condamnat!” Afirmația șocanta a fost susținuta, din nou, de fostul șef al lui Dragnea și partener in grupul „Noi suntem Statul!”, Victor Ponta.

- Președintele TNL, deputatul Mara Mareș, a afirmat, intr-o postare pe Facebook ca partidul condus de Liviu Dragnea vrea un procuror șef al DNA care sa fie obedient, exact pe modelul Vioricai Dancila: “Obsesia PSD de a prelua controlul total asupra statului s-a vazut perfect in decizia CCR de…