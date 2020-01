Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump isi dezvaluie marti planul de pace in Orientul Mijlociu, salutat drept ”istoric” de Israel, dar care are putine sanse de succes atat timp cat este respins in avans si cu forta de catre palestinieni, relateaza AFP.Dupa mai bine de doi ani de munca discreta si mai multe amanari,…

- Mahmoud Abbas a refuzat, in ultimele luni, invitatiile presedintelui american Donald Trump la discutii despre planul sau de pace in Orientul Mijlociu, au declarat luni oficiali palestinieni de rang inalt pentru AFP, potrivit news.ro.Donald Trump ii primeste luni la Washington pe ”prietenul”…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas a refuzat in cursul ultimelor luni invitatiile presedintelui american Donald Trump de a discuta despre planul de pace american pentru Orientul Mijlociu, au declarat luni pentru AFP inalti responsabili palestinieni. Donald Trump se intalneste luni cu…

- Palestinienii au in vedere o retragere din acordurile de la Oslo, care stabilesc cadrul relatiilor dintre Israel si Autoritatea palestiniana, daca presedintele american Donald Trump isi va anunta planul de pace...

- Palestinienii au in vedere o retragere din acordurile de la Oslo, care stabilesc cadrul relatiilor dintre Israel si Autoritatea palestiniana, daca presedintele american Donald Trump isi va anunta planul de pace pentru Orientul Mijlociu, au declarat duminica responsabili palestinieni agentiei France…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va dezvalui planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu înainte de vizita, marti, la Washington a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si adversarului acestuia, Benny Gantz, noteaza AFP, citat de Agerpres.„Îl vom face…

- La ora 18.00, ora Romaniei a venit și reacția oficiala a lui Donald Trump, de la Casa Alba. "Voi cere NATO sa se implice mai mult in Orientul Mijlociu. Iranului nu i se va permite sa dezvolte arma nucleara", a spus liderul...

- Ministerul turc de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul SUA la Ankara, în semn de protest fața de decizia Congresului american de a recunoaște genocidul otoman asupra poporului armean, informeaza Mediafax citând Le Figaro.„Ambasadorul Statelor Unite a fost convocat la Minister…