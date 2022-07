Planul ambițios al Ministerului Sănătății. Câte spitale vrea să construiască până în 2026 cu bani din PNRR Ministerul Sanații a anunțat vineri, 15 iulie, ca cel puțin 25 spitale noi sau unitați spitalicești vor fi construite și dotate cu echipamente pana in 2026. Fondurile vor fi asigurate prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Ministerul Sanatații a anunțat ca a publicat in consultare publica Metodologia de prioritizare a investițiilor in infrastructura publica de sanatate aferente Componentei 12 - Sanatate, Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructura spitaliceasca publica noua, incluzand echipamentele și aparatura medicala din cadrul PNRR. ”Prin aceasta componenta,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

