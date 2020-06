Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat un site dedicat care prezinta informatii cu privire la restrictiile de calatorie, masuri de protectie, precum si alte informatii utile precum ofertele turistice din fiecare tara si din UE.

- Guvernul german a prelungit miercuri pana cel putin la data de 14 iunie avertizarile de calatorie in afara tarii din cauza pandemiei, transmit DPA si AFP.'Nu ne aflam inca in punctul in care sa putem recomanda fara ingrijorare calatorii' in strainatate, 'de aceea este necesar sa prelungim…

- Medicul Valeriu Gheorghița este de parere ca, luand in considerare perioada periculoasa prin care trecem, daca ne gandim sa plecam in vacanța ar trebui sa mergem undeva in țara, in zone nu foarte aglomerate, scrie Agerpres . „Trebuie sa plecam de la un context epidemiologic general, adica o situatie…

- Vacanța 2020. Cum vom zbura cu avionul, in aceasta vara: temperatura verificata pe aeroport și certificat de sanatate obligatoriu. Valean: "Nu toate țarile vor ridica restrictiile de calatorie” Distantarea sociala si separarea fluxurilor de pasageri a celor care vin si a celor care pleaca…