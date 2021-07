Gabby Marcellus, o tanara in varsta de 25 de ani din New York, a ajuns in atenția publicului dupa ce a povestit intr-un videoclip cum a aflat ca iubitul o inșala. Aceasta a cheltuit peste 10.000 de dolari pentru a se muta cu el, ca mai apoi sa afle ca acesta avea o relație in paralel.