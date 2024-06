Stiri pe aceeasi tema

- Comercianții profita la maxim de zilele de sarbatoare și „umfla” prețurile la diverse produse. Spre exemplu, in aceasta dimineața era forfota mare in Piața Centrala Turda, dar prețurile au luat-o razna! Daca zilele trecute cumparai legume și fructe la prețuri decente, acum s-au pus tarifele de „sarbatoare”,…

- Rusaliile au o semnificație profunda in cultura romaneasca, fiind asociate cu inceputul verii și cu diverse ritualuri agrare menite sa asigure o recolta bogata. Zilele de 23 și 24 sunt marcate cu cruce roșie in calendarul ortodox roman. Pentru a avea noroc tot anul este bine sa ții in locuința ta anumite…

- Zile libere 2024. In 2024 avem 17 zile libere oficiale, cu doua mai multe decat in 2023, dar, din pacate, unele dintre ele vor pica in weekend. Insa guvernul a acordat inca trei zile libere pentru bugetari, „punti” pentru trei minivacante. Afla care sunt zilele libere in 2024, care dintre ele vor fi…

- Plantele de apartament prezinta o varietate de beneficii și au fost celebrate de secole, iar terapia prin horticultura amelioreaza stresul și crește starea de bine, in timp ce studiile demonstreaza ca unele plante pot purifica aerul din casa. In acest context am decis sa stabilim un top 5 plante de…

- ​Romanii vor avea o prima minivacanța de șase zile la inceputul lunii mai, cand va fi și ziua libera de 1 Mai, dar și Paștele Ortodox (in 5-6 mai). Pentru ca Paștele va fi in aceeași saptamana cu 1 Mai, zi libera prin lege, Guvernul a hotarat ca bugetarii sa fie liberi și in 2 mai, astfel incat sa se…

- Guvernul va continua sa ia masuri pana cand lucrurile vor fi sub control in domeniul jocurilor de noroc, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu, referitor la adoptarea in Camera Deputatilor a proiectului de lege care prevede „scoaterea pacanelelor din peste 90 la suta din localitatile din Romania”.…

- „Zilele bune ale celor care au profitat cu lacomie vanzand iluzii oamenilor s-au incheiat. Parlamentul a votat astazi scoaterea pacanelelor din peste 90 la suta din localitațile din Romania.Protejarea oamenilor trebuie sa fie prioritatea, nu niște bani in plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor.Am…

- In cadrul ședinței de Consiliu Județean de ieri, președintele Radu Moldovan a cerut conducerii Aquabis sa gaseasca soluții de diminuare a prețurilor practicate pentru serviciile de apa-canal. Președintele Consiliului Județean Radu Moldovan cere conducerii Aquabis sa gaseasca soluții de diminuare a prețurilor.…