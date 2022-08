Plantele pe care le poți ține noaptea în dormitor. Nu vor avea un efect negativ asupra somnului Ce plante poți ține noaptea in dormitor. Acestea nu vor avea un efect negativ asupra somnului tau. Se știe faptul ca plantele de interior sunt benefice pentru starea de spirit și creativitate, nu doar pentru infrumusețarea unui spațiu. Plantele de interior dau un aspect mai luminos al incaperii, dar pot ajuta și la scaderea nivelului […] The post Plantele pe care le poți ține noaptea in dormitor. Nu vor avea un efect negativ asupra somnului appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata de ce ar trebui sa scapi imediat de plantele cu spini din casa. Ce efect negativ au asupra ta. Florile cu spini precum trandafirii sau cactușii sunt de obicei pe placul multora, motiv pentru care le poți vedea peste tot, insa puțini știu ca aceste plante au o semnificație care nu este una pozitiva.…

- O ursoaica cu trei pui care venea in statiunea Baile Tusnad a fost relocata in noaptea noaptea trecuta, dupa ce duminica seara a fost relocata o alta ursoaica cu trei pui care frecventa statiunea. Primarul orasului, Butyka Zsolt, a declarat ca, initial, aseara, cand ursoaica si puii ei au fost vazuti…

- Sa știi cum sa-ți pastrezi casa rece pe timpul verii e visul multora din noi, mai ales al celor care nu rezista la temperaturi foarte ridicate. Din fericire, exista un truc ușor și de efect care e de mare ajutor in aceasta perioada.

- Un barbat a avut parte de o sperietura incredibila. Acesta s-a cazat cu partenera de viața intr-un apartament de pe Airbnb. El era sa moara la scurt timp. Cel din urma a facut dezvaluiri tulburatoare despre vacanța teribila pe care a avut-o alaturi de soția și fiica lui. Familia a ales sa stea intr-o…

- Fosta iubita a lui Cristiano Ronaldo, Gemma Atkinson, a facut declarații surprinzatoare despre relația pe care a avut-o cu celebrul fotbalist. Modelul in varsta de 37 de ani a avut o idila pasionala cu Ronaldo, in 2007, insa abia recent a vorbit despre cum au decurs lucrurile intre ei, noteaza click.ro.…

- Un expert in somn a dezvaluit ce putem face pentru a dormi mai bine noaptea.Putina lumina dimineata ne poate ajuta in acest sens, potrivit expertului Anne Marie Boyhan. „Asigura-te ca obtii lumina naturala in timpul zilei. Daca lumina soarelui iti ajunge la ochi dimineata, iti seteaza ceasul biologic…

- Gradinaritul este unul dintre cele mai relaxante activitați. Desigur, nu este pentru toți, insa exista foarte mulți pasionați. Pentru ei avem un amestec, pe care daca il folosesc, florile vor inflori vazand cu ochii. Amestec pentru plantele de interior Gradinarii cu experiența folosesc acest amestec…

- O tanara mireasa a ajuns sa fie discutata la nivel internațional, dupa ce și-a facut apariția la nunta intr-o rochie care nu a lasat loc imaginației. Mireasa a renunțat inclusiv la lenjeria intima pentru purta rochia și-a lasat la vedere mai mult decat și-ar fi dorit invitații sa vada.