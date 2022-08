Stiri pe aceeasi tema

- Daca te intrebi de ce s-au uscat varfurile frunzelor unora dintre plantele tale de apartament, acest articol te va ajuta sa afli. Internauții au descoperit care sunt principalele motive care duc, de obicei, la uscarea florilor tale de interior. Cum poți evita apariția problemelor de acest gen. Cum protejezi…

- Suntem in mijlocul un val de caldura care ne sufoca de ceva vreme incoace. Trebuie sa știm ca nu doar noi suntem afectați de temperaturile ridicate, ci și plantele care sufera poate mai mult decat noi. In aceasta perioada plantele risca sa moara daca nu sunt ingrijite corespunzator. Afla care este cel…

- Iata de ce ar trebui sa scapi imediat de plantele cu spini din casa. Ce efect negativ au asupra ta. Florile cu spini precum trandafirii sau cactușii sunt de obicei pe placul multora, motiv pentru care le poți vedea peste tot, insa puțini știu ca aceste plante au o semnificație care nu este una pozitiva.…

- Unui craiovean venit la plimbare in Gradina Botanica din municipiul Craiova i-au placut atat de mult florile din ronduri incat și-a dorit sa aiba și el acasa. Dar, in loc sa caute sa cumpere din piața, s-a gandit ca e mai simplu sa le ia pe cele din Gradina Botanica, a informat pe pagina sa de facebook…

- Gradinaritul este unul dintre cele mai relaxante activitați. Desigur, nu este pentru toți, insa exista foarte mulți pasionați. Pentru ei avem un amestec, pe care daca il folosesc, florile vor inflori vazand cu ochii. Amestec pentru plantele de interior Gradinarii cu experiența folosesc acest amestec…

- Mucegaiul este o ciuperca, un microorganism care are peste 100.000 de specii diferite. Toate mucegaiurile reprezinta un set de micelii care se manifesta, in funcție de specie, in moduri diferite și in culori diferite precum rosu, negru, albastru, verde si gri. Care sunt plantele care te ajuta sa scapi…

- Atunci cand ne umplem dormitorul cu flori este o modalitate excelenta de a face ca spațiul sa se simta ca un sanctuar. Un loc in care putem scapa de stresul zilei. Dar plantele fac mult mai mult decat sa creeze o atmosfera asemanatoare unei oaze, ele purifica aerul și reaprovizioneaza oxigenul. Acest…

- Iți dorești sa incepi un proiect de amenajare și sa apelezi la un arhitect de interior sau designer de interior, dar nu prea știi la ce sa te aștepți. Poate ai o idee vaga in urma unor emisiuni de la televizor sau a unor articole de prin reviste, insa aceasta profesie este mult mai complexa decat pare.…