Plantele carnivore sunt o adevarata minune a naturii, chiar daca filmele mai vechi de la Hollywood le-au transformat in monștri. In realitate, plantele carnivore sunt plante inteligente, care au știut sa se adapteze la condiții de mediu foarte aspre și au știut sa beneficieze de resurse pe care alte plante nu le pot utiliza. Plantele carnivore s-au dezvoltat in medii aride, fie in deșert, fie in regiunile stancoase, unde solul este foarte sarac in nutrienți. Obligate sa caute alte resurse, ele au descoperit modalitați suprinzatoare de a-și completa ”hrana” cu mici insecte, viermișori sau paianjeni…