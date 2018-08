Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt mandru ca locul de fabricatie al utiliajului este in Romania. Este o alta premiera nationala - cand un constructor major are o astfel de facilitate in Romania. Utiliajele dispun de sisteme inteligente de ghidaj, sisteme 3D din ultima generatie. Veti vedea cum se poate lucra altfel si…

- Eugen Teodorovici a confirmat ca punctul de pensie va creste de luna viitoare. "1 iulie reprezinta creșterea punctului de pensie la 1.100 de lei. Banii nu sunt in plus, pentru ca au fost prevazuți anul trecut, cand s-a facut bugetul pe 2018 in acest buget. Deci aceasta cheltuiala a fost deja prevazuta",…

- Antrenorul italianului Fabio Fognini, Franco Davin, s-a plans de faptul ca in timpul unui meci din primul tur de la Roland Garros i-a fost furata geanta din vestiar, iar hotul inca nu a fost prins, in ciuda masurilor sporite de siguranta de la turneu, relateaza L’Equipe, citat de news.ro.

- Un barbat din Arges s-a sinucis dupa ce a pierdut o avere la jocurile de noroc. Tanarul pierduse totul la ruleta si avea datorii foarte mari. Pentru ca nu mai avea cum sa dea banii inapoi celor care il imprumutasera, tanarul si-a pus capat zilelor. A intrat cu mașina intr-o glisiera de pe marginea drumului…

- In perioada 7 – 13 iulie, in Timișoara va avea loc Balcaniada de Informatica. Balcaniada este cel mai important concurs de acest gen din Europa de Est. Competiția este organizata la Liceul „Grigore Moisil” din Timișoara. Vor participa 180 de elevi și peste o suta de profesori din Romania,…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla la Munchen, unde i-a fost decernat Premiul ”Franz Josef Strauss-2018”, de catre fundatia germana "Hanns Seidel”. Ceremonia de acordare a premiului a avut loc la Palatul Regal din Munchen - ”Allerheiligen-Hofkirche”. Presedintele a anuntat ca va dona suma de 10.000…

- Hagen Hoehl, vicepresedinte Retail EMEA Glory Global Solutions, spune ca numerarul reprezinta inca o solutie importanta de plata pentru consumatori, in conditiile in care, desi canalele online de vanzari castiga tot mai mult teren, oamenilor le este...

- Plenul Senatului a adoptat, marti, o propunere legislativa care modifica Legea 241/2005, privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Masura vine pe fondul clasarii unor cauze aflate in curs de urmarire penala si se refera la posibilitatea ca cel prins cu mata in sac sa achite, pe de o parte,…