Plantele care atrag banii în casă In tradițiile feng-shui, se spune ca exista anumite plante care vor atrage banii ca un magnet. Iar daca nu crezi in astfel de principii, le poți achiționa doar pentru decor. Iți vor transforma casa intr-un loc primitor. Pachira Aquatica este supranumita arborele norocos sau arborele cu bani. Pachira este asociata simbolic cu norocul financiar, prosperitatea in afaceri si este deseori decorata cu p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Nu se va schimba nimic din punct de vedere al fiscalitatii, indiferent de ce se intampla astazi, iar in buget sunt prinsi atat banii pentru plata salariilor cat si banii pentru plata pensiilor in fiecare luna pana la sfarsitul anului, scrie ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina…

- Salubritatea, banii inapoi! Marian Vasile a taxat executivul pentru majorarea tarifului la gunoi din luna ianuarie, desi acest lucru intra in vigoare din februarie. Consiliului Local a aprobat, vineri, intr-o sedinta extraordinara , bugetul Craiovei pentru anul 2020. Municipalitatea a prevazut pentru…

- Eugen Neagoe, 52 de ani, fost antrenor și la Dinamo, și la FCSB, cantarește cluburile inaintea duelului de duminica. E convins ca lotul ”cainilor” e mai bun decat indica ierarhia la zi și il felicita pe Becali pentru faptul ca echipa lui lupta an de an pentru titlu. - Domnule Neagoe, FCSB se vede ca…

- Dosarul mitei incasate de un vames in Portul Midia a plecat de la un martor amenintat, pe care procurorii DNA l-au pus sub protectie. Inculpatul neaga acuzatiile si sustine ca n-ar fi oprit spaga luata de la doi cetateni sirieni.

- Gazul care va incalzi apa din caloriferele timisorenilor in perioada urmatoare va fi platit de Primaria Timisoara. Cum nimeni nu mai are incredere sa ofere combustibil societatii, dupa ce societatea de termoficare Colterm este orice, dar mai putin un platnic exemplar, Consiliul Local Timisoara a acceptat…

- Ludovic Orban sustine ca Guvernul PNL a prorogat intrarea in vigoare a contributiilor financiare suplimentare, in timp ce Guvernul PSD a introdus coplata. Premierul a acuzat PSD ca in perioada in care a fost la guvernare, "a pus pe spinarea copiilor si nepotilor" credite pe care acestia trebuie sa…

- Potrivit municipalitații, licitația a fost anulata automat în 29 ianuarie 2020 pe motiv ca la data limita de depunere a ofertelor nu au existat ofertanți înscriși. În decembrie 2019, municipalitatea a publicat un anunț de licitație pentru contractarea „lucrarilor de…