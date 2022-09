Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 septembrie 2022, polițiștii de ordine publica, din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe strada Clujului din municipiu, de un barbat de 71 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara. Cu ocazia controlului efectuat, polițiștii…

- Plantele au puterea miraculoasa de a transforma orice locuința intr-un loc mai cald și primitor, insa necesita și o ingrijire mai riguroasa pentru a arata impecabil. Insa, ce facem cand acestea se ofilesc sau nu mai au stralucirea pe care o aveau candva. Una dintre soluțiile cele mai eficiente este…

- S-a aflat care sunt plantele care țin gandacii departe de casa ta. Existența gandacilor intr-o casa poate face viața locatarilor un calvar. Pe langa repulsia provocata, aceste insecte pot fi și periculoase daca intra in contact cu alimentele sau pielea noastra. Unde sa așezi plantele care te scapa de…

- Toate gospodinele iși doresc sa aiba o gradina cu flori frumoase, insa probabil s-au saturat de angrijirea permanenta a lor. Ei bine, afla ca exista șapte plante de gradina care nu au nevoie de ingrijire și care, pe deasupra, rezista perioade lungi de timp. Iata care sunt acelea!

- Vrei sa scapi de energiile negative din locuința ta și sa protejezi starea de armonie din familie? Exista plante pur și simplu „magice” cand vine vorba despre echilibrarea vibrațiilor, indiferent de forma acestora. Daca le așezi la intrarea in locuința, in apropierea ușii, vei atrage, printre altele,…

- Plante cu flori mov și lila care vor da viața gradinii tale. Daca iți place aceasta culoare, atunci trebuie sa ai și tu aceste flori. Plantele cu flori de culoarea mov sunt la moda, creeaza un decor de vis și completeaza perfect orice spațiu din gradina. Culorile exprima personalitate, atitudine și…

- Parcul Cișmigiu a ajuns o rușine din cauza primarului general Nicușor Dan, a susținut vineri, intr-o postare pe Facebook Gabriela Firea. Fostul edil, in prezent ministru al familiei, il acuza pe Nicușor Dan ca a sapat o groapa pentru Firea, dar a cazut singur in ea. Firea aminteste ca, in anul 2019,…

- Japonezii ii aduc omagii fostului premier Shinzo Abe, care a fost asasinat la un miting electoral, intr-un oraș din vestul țarii. Locuința sa a devenit loc de pelerinaj pentru mii de oameni. De asemenea, locul in care a fost ucis a fost acoperit de flori.